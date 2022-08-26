НАТО кружит возле Крымского моста: самолеты-разведчики регулярно появляются в районе Керченского пролива.

Как уже сообщал «Новый День», 24 августа в районе моста кружил борт британских ВВС. Теперь стали известны подробности этого «вояжа».

Boeing RC-135W около 15:15 мск сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. Развернувшись, борт последовал в обратном направлении и, достигнув Румынии, вероятно, начал двигаться с выключенным транспондером – его точное место взлета и посадки не прослеживается, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Через пару часов этот же самолет НАТО еще раз вылетел в сторону Керченского пролива и находился там до 22:00, после чего направился в сторону авиабазы Уоддингтон Военно-воздушных сил Великобритании в окрестностях Лондона.

Керчь, Олег Яковенко

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