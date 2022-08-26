«Ни за какие деньги не продадим России» – производитель падающих пачками «Байрактаров»

Турецкая компания Baykar (производитель «Байрактаров») не считает возможным поставлять свои беспилотники России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью BBC заявил гендиректор компании Халук Байрактар.

По его словам, компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена».

Отметим, ранее турки распустили слухи о том, что Россия якобы уговаривает Анкару продать ей «Байрактары». Теперь на этих фейках производитель беспилотников делает себе рекламу, изображая благородство и отказываяь от «баснословных денег».

Как известно, глава Минобороны РФ и президент России уже рассказывали об успешных действиях российских систем ПВО против хвалёных турецких БПЛА. «Щёлкают их как орехи», – отметил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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