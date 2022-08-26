российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 августа 2022, 13:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Ни за какие деньги не продадим России» – производитель падающих пачками «Байрактаров»

Фото: Минобороны Украины

Турецкая компания Baykar (производитель «Байрактаров») не считает возможным поставлять свои беспилотники России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью BBC заявил гендиректор компании Халук Байрактар.

По его словам, компания «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с Украиной, независимо от того, какая сумма будет предложена».

Отметим, ранее турки распустили слухи о том, что Россия якобы уговаривает Анкару продать ей «Байрактары». Теперь на этих фейках производитель беспилотников делает себе рекламу, изображая благородство и отказываяь от «баснословных денег».

Как известно, глава Минобороны РФ и президент России уже рассказывали об успешных действиях российских систем ПВО против хвалёных турецких БПЛА. «Щёлкают их как орехи», – отметил Путин.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,