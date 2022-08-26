Депутаты Европарламента подписали письмо о запрете въезда в ЕС туристам из РФ

56 депутатов Европарламента из разных стран подписали письмо с призывом к исполнительным органам ЕС прекратить выдачу туристических виз всем гражданам России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает польский портал RMF24.

Письмо адресовано главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру председательствующей в ЕС Чехии Петру Фиале. Инициатор письма – литовский евродепутат от либеральной фракции «Renew Europe» Пятрас Ауштрявичюс.

«Пока украинские граждане страдают от военной агрессии России, россиян нельзя пускать в ЕС», – говорится в тексте документа.

Напомним, ранее Таллин с 18 августа прекратил пропуск в ЕС граждан РФ с шенгенскими визами, выданными в Эстонии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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