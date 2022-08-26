Во Львове к зиме во всех подвалах зданий поставят «буржуйки»

Во Львове власти приказали переделать все подвалы жилых и общественных зданий в укрытия, а в них оборудовать печное отопление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такая задача поставлена перед управляющими компаниями и объединениями жильцов.

Мэр города Андрей Садовой поручил закончить работы до 1 октября.

«Если, например, будут поражены электрические подстанции или ТЭЦ, тогда другого варианта, как согреваться в обогреваемых пунктах, которые обустроят в укрытиях, не будет. Сегодня на выездном исполкоме была возможность осмотреть подвал, в котором уже установлена печь для обогрева. Процесс монтажа занял 4 часа», – написал Садовой.

Он добавил, что город берёт на себя аналогичную подготовку укрытий в школах, медицинских и социальных учреждениях. Ранее Садовой рекомендовал жителям к зиме запастись дровами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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