Крымчане не смогут выбирать вакцину для прививки от ковида

Жители Крыма не смогут выбирать препарат для вакцинации и ревакцинации против ковида. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин поставил задачу привить от коронавируса не менее 80% населения. В Крыму это задание не выполнили. По информации республиканского минздрава, первый компонент вакцины получили всего 953 тысячи человек, число завершивших вакцинацию не утоняется, хотя иммунитет формируется только после второй прививки. Плюс ко всему большинству привиты – почти 900 тыс человек, по мнению врачей, нужно ревакцинация.

У тех, кто решить поставить прививку, выбора не будет – в РК есть только «Спутник V» и «Спутник М» (для подростков). Запас вакцины составляет около 150 тысяч доз.

Симферополь, Лиана Макоба

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