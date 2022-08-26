Немецкая пресса изучила настроения в украинских войсках

По-настоящему воевать за «незалежную Украину» готовы не более 25% военнослужащих ВСУ и нацбатов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому мнению пришли немецкие журналисты, передающие свои репортажи с украинской стороны линии фронта.
Ещё четверть украинских военных, понимая обреченность своего положения, ищут любые способы, чтобы при случае бежать с поля боя и спрятаться где-то на территории страны или за рубежом.
По данным немцев, ещё около 25% военнослужащих, мобилизованных в основном в восточных районах страны, даже симпатизируют России, и ищут возможность перейти на сторону противника.
Оставшаяся четверть украинской армии абсолютно пассивна, морально парализована и даже не думает высовываться из окопов, мечтая об одном – прожить ещё хотя бы один день.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
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