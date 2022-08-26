По-настоящему воевать за «незалежную Украину» готовы не более 25% военнослужащих ВСУ и нацбатов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому мнению пришли немецкие журналисты, передающие свои репортажи с украинской стороны линии фронта.

Ещё четверть украинских военных, понимая обреченность своего положения, ищут любые способы, чтобы при случае бежать с поля боя и спрятаться где-то на территории страны или за рубежом.

По данным немцев, ещё около 25% военнослужащих, мобилизованных в основном в восточных районах страны, даже симпатизируют России, и ищут возможность перейти на сторону противника.

Оставшаяся четверть украинской армии абсолютно пассивна, морально парализована и даже не думает высовываться из окопов, мечтая об одном – прожить ещё хотя бы один день.

Симферополь, Валентин Карамазов

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