В Харькове всё готово к принудительной эвакуации населения

Харьков и подконтрольную Киеву часть Харьковской области готовят к обязательной эвакуации, старт которой может быть объявлен в любой момент.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, основаниями для обязательной эвакуации может быть либо опасность окружения города, переход значительной части территории области под контроль армии РФ или проведение активных боевых действий в пределах Харькова.

«Учитывая состояние нашей критической инфраструктуры, мы должны также предусмотреть возможную эвакуацию с прилегающих к линии столкновения территорий, а также из Харькова. Это плановые мероприятия, к которым мы готовы», – заявил Синегубов.

Отметим, что отказавшимся эвакуироваться грозят лишением любой социальной поддержки и даже поражением в правах на воспитание детей, которых вывезут на территорию Украины специальные службы опеки.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»