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Суббота, 27 августа 2022, 17:53 мск

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Украинская разведка определилась с «решающим периодом» в конфликте

Фото: ГУР МО Украины

Осенью наступит «решающий период» в ходе спецоперации РФ на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким прогнозом выступило главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Решающий период – это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях – это сентябрь-октябрь. Далее пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся», – доложил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, «зимой россияне будут держать в напряжении украинскую армию, и готовиться к возобновлению мощных боевых действий весной».

В то же время Скибицкий попытался обнадёжить украинцев, предположив, будто «ВСУ смогут сорвать планы армии РФ по продвижению на Донбассе».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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