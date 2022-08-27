Британцы рассказали о переданных Украине подводных беспилотниках

Переданные Киеву подводные беспилотные аппараты предназначены для разминирования береговой линии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Минобороны Великобритании.

Напомним, ранее появились сообщения, что Киев получит от Британии «боевые подводные беспилотники».

Отмечается, что на Украину отправят шесть автономных поисковых машин. Три из них будут предоставлены из складов Великобритании, а еще три будут приобретены у производителей.

Легкое автономное подводное транспортное средство предназначено для использования на мелководных побережьях, эффективно работает на глубине до 100 метров для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью набора датчиков. Данные о минах передадут ВМС Украины для их последующего уничтожения.

Сообщается, что обучение военнослужащих ВМС Украины по управлению этими беспилотниками уже началось.

Отметим, что опасность подрыва гражданских судов, в том числе перевозящих зерно из украинских портов, возникла из-за хаотичного минирования береговой линии военно-морскими силами «Незалежной» в ожидании высадки российского десанта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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