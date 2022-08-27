В Мариуполе сыграли первую после освобождения города свадьбу

В освобождённом от нацистов Мариуполе расписали первую пару новобрачных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необычной судьбе жениха и невесты рассказало местное издание «Донбасс решает».

«Александр был капитаном торгового судна, Ольга – коком. Вместе уже 20 лет. Пережили жуткие обстрелы города. И вот теперь эти двое людей решили оформить отношения официально. Им помогли с организацией торжества. Местный ЗАГС приехал к жениху и невесте домой, потому что у Александра – большие проблемы со здоровьем», – сообщает издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

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