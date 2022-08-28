Бербок ждёт продолжения боёв на Украине «следующим летом»

Боевые действия на Украине не завершатся ни в 2022-м, ни в 2023-м году, поэтому надо готовиться к продолжительным поставкам вооружений Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилась, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от её друзей», – цитируют Бербок немецкие СМИ.

Она также пообещала поддерживать Украину «финансовыми и военными средствами до тех пор, пока это необходимо».

Симферополь, Валентин Карамазов

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