«Пора отказаться от комфорта» – Зе-администрация призвала Европу «пересмотреть свои привычки» ради Украины

В офисе Зеленского констатировали, что из-за конфликта на Украине и энергетического кризиса европейцам зимой придётся пересмотреть свои привычки и пожертвовать комфортом.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», терпеть и помогать Украине потребовал от Евросоюза советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.
«Война не бывает дешёвой. Кто-то теряет в ней жизнь, кто-то – дом, а кто-то – комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит пересмотреть свои привычки.Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: вольная Европа и конец газовому ru-шантажу», – написал Подоляк.
Симферополь, Валентин Карамазов
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