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Конфликт на Украине

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Воскресенье, 28 августа 2022, 16:03 мск

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«Пора отказаться от комфорта» – Зе-администрация призвала Европу «пересмотреть свои привычки» ради Украины

Подоляк. Фото: УНИАН

В офисе Зеленского констатировали, что из-за конфликта на Украине и энергетического кризиса европейцам зимой придётся пересмотреть свои привычки и пожертвовать комфортом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», терпеть и помогать Украине потребовал от Евросоюза советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Война не бывает дешёвой. Кто-то теряет в ней жизнь, кто-то – дом, а кто-то – комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит пересмотреть свои привычки.Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: вольная Европа и конец газовому ru-шантажу», – написал Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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