Чистый садизм: одессита за пророссийские взгляды приговорили к прочтению украинской исторической литературы

Жителя Одессы за «антиукраинские посты» в «Одноклассниках» суд приговорил к условному сроку и чтению «украинских исторических книг».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на запись в национальном судебном реестре.

«Мужчина в соцсетях, запрещенных в Украине, оправдывал действия российской армии и призывал к насильственной смене украинской власти», – говорится в представлении прокуратуры. За это на него завели уголовное дело. В суде он «признал свою вину».

В итоге несчастному назначили три года условного срока и обязали прочитать книги Сергея Плохия «Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости» и Романа Иванычука «Орда».

Симферополь, Валентин Карамазов

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