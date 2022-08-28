«Форпост Русского мира» – Пушилин поздравил жителей Донецка с Днём города

Сегодня Донецк является точкой, где решается противостояние исторического масштаба.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своём поздравлении по случаю Дня города Донецка.

«Дорогие дончане! Земляки! Поздравляю вас с Днем города Донецка! Сегодня столица нашей Республики не просто город-герой, который больше восьми лет держит оборону. Это форпост Русского мира, точка, где решается противостояние исторического масштаба.



Минувшие месяцы стали серьезным испытанием для Донецка: враг в бессильной злобе пытается нанести урон городу, запугать его жителей. Да, сейчас тяжело, но нас не сломить.



В этом году, как и в грозном 2014-м, в Донецке не будут проводиться массовые мероприятия. Но, несомненно, будет и на нашей улице праздник.

Вся наша большая Родина сегодня борется вместе с нами и за нас, поэтому победа неизбежна. Вместе мы восстановим разрушенные дома, дороги, мосты, залечим все раны, нанесенные войной. Мы вернем нашей любимой столице славу цветущего города миллиона роз, города труда и мира.



Дорогие дончане! Благодарю вас за невероятное мужество, стойкость, верность своей земле! Вы действительно люди из стали, закаленные огнем и испытаниями.



Желаю жителям нашей столицы и всей Республики как можно скорее забыть об ужасах войны и вернуться к полноценной мирной жизни! Крепкого здоровья, успеха в делах, уюта и достатка в доме!», – сказал Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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