Шольц и Макрон только и ждут момента, чтобы «слить» Украину – киевский политолог

Перемирие Киева с Москвой под тяжестью экономических проблем и разрушений на Украине или хуже того – убедительная военная победа РФ послужат сигналом для Европы и США прекратить масштабную военную и финансовую помощь Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, в случае длительного перемирия в Европе только выдохнут с облегчением и займутся собственными проблемами, с радостью забыв про Украину.

«Если сейчас перемирие будет длительное, Запад потом не будет так помогать. Он просто успокоится, займется собой. Всё. У него пропадёт драйв вот этой помощи – «а можно сейчас Россию победить или как-то ее приструнить, ограничить или ослабить», и так далее. Он уйдёт в свои проблемы. В Америке то же самое. Придёт Трамп, например, или какой-нибудь «трампист». Тоже может поменяться. И мы тогда остаёмся с чем? Фактически со слабыми гарантиями безопасности, с территориальной проблемой и со страной, которая находится в состоянии «ни войны – ни мира», или как?» – риторически отметил он.

Эксперт уверен, что серьёзное военное поражение Украины ещё больше воодушевит Берлин и Париж.

«Если не будет успехов на поле боя у нас, тогда какие-нибудь Макроны и Шольцы скажут: «Мы для того, чтобы как-то не проиграть по полной, или не допускать кризис в Европе, должны дипломатическим путём решить украинскую проблему. Заканчивайте войну, берите перемирие и так далее, берите перемирие или еще как-нибудь», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Поэтому, по его мнению, Украине необходимо продолжать воевать и попытаться добиться победы на поле боя. Только в этом случае, полагает он, кризис «будет решаться за счет русского вопроса, а не за счёт Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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