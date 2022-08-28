Зеленский утром дважды обстрелял Донецк, а вечером поздравил жителей с Днём города

28 августа в пять утра ВСУ ударили из тяжёлых орудий по Ленинскому проспекту Донецка, а около 11 часов по Калининскому району столицы Донбасса. Республика и Донецк отмечали День шахтёра и День города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за сутки на территории ДНР погибли 2 человека, еще 13 ранены.

Поздно вечером президент Украины решил направить городу и области поздравления и пообещал, что «Украина вернётся в Донецк и во все города Донбасса».

«Донецк всегда был одним из самых богатых и самых сильных городов Украины. Шахтёрский труд был всегда одним из самых уважаемых профессий. Сейчас Донбасс практически разрушен российскими ударами», – цинично заявил в своём обращении Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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