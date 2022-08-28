«Думайте, товарищи» – в Киеве объяснили США, во что они ввязались

Американская пропаганда объясняет конфликт на Украине и противостояние Киева Москве как «защиту демократических ценностей Европы». Однако, на самом деле, в этом конфликте, по сути, решается геополитическая судьба США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, администрации Белого дома, чтобы избежать очередного маштабного репутационного краха, не остаётся ничего другого, как поддерживать Украину до конца оружием и финансами.

«Это же их вопрос решается. Да, они могут сказать, что «мы защищаем демократические ценности Европы» и так далее. Но, по факту, это гегемониальная война. Если Россия выигрывает здесь, значит, Запад проигрывает. Ну, как американцы и Афганистан. Выскочили оттуда – проиграли, Ирак проиграли, еще и Украину проиграли?.. Знаете, какой удар по гегемону, репутации и так далее? Поэтому думайте, товарищи», – приводит «ПолитНавигатор» призыв Карасёва к американцам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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