В Севастополе снова сбили беспилотник

В Севастополе снова отработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером: «По предварительным данным сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес», – уточнил градоначальник, подчеркнув, что ситуация находится под полным контролем.

Развожаев так же заявил, что ночной инцидент в СНТ Муссон – на территории заброшенной воной части горело одноэтажное деревянное здание площадью 150 квадратных метров – с работой ПВО не связан.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»