Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия и Украина дали гарантии безопасности для предстоящей миссии на атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре и сейчас контролируемую российскими войсками. Минобороны РФ заявляет, что в последнее время по станции нанесено несколько ударов: как правило, все атаки отражаются системой ПВО, но несколько снарядов попали в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации, отмечает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС», – сообщил Гросси в своем Twitter.

Миссии предстоит оценить физический ущерб, нанесенный АЭС, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта, проанализировать условия труда персонала станции и разработать срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Вена, Игорь Юров

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