Украинская пропаганда докладывает о «тактических успехах» в зоне боёв, «скором наступлении» и «потере боеспособности в армии противника». Однако реальность заключается в том, что войска РФ постепенно продвигаются по всему фронту, а вооружённые силы Украины несут колоссальные потери без поддержки артиллерии и авиации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине боевик и неонацист Владимир Регеша, который вместе с остатками своего подразделения вынужден бежать из посёлка Пески под Донецком.

Особенно досталось от боевика главнокомандующему Валерию Залужному, советнику администрации Зеленского пропагандисту Алексею Арестовичу и провластному военному блогеру Валерию Маркусу.

«Залужные, арестовичи, маркусы и подобные им, обращаюсь к вам. Я горжусь, что живу в одно время с такими «героями», как вы. Вы повсюду «побеждаете», а такие невежды как мы – повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает в «молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений. Такое впечатление, что мы с вами говорим о разных армиях и даже о разных войнах. Когда я просил помощи для Песок, отреагировали мгновенно… начали искать меня по всему фронту, чтобы строго наказать. И это была единственная реакция. Потому что у нас такого «не может быть». Мы ведь «непобедимы!» Ну, убило в тех Песках пятьсот бойцов за день, и что? На других направлениях мы идем вперед! В какой перед? На каких направлениях?...

В сухом остатке – прос…ли Пески, отчитываясь куда-то «вверх», что на месте есть всё, и то «всё» ужасно «эффективно». Возможно, у вас, уважаемые, то «всё» эффективно. Хотя есть большие сомнения, что это обычный бз…деж», – пишет у себя в блоге боевик.

«Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайшее к цели «попадание» за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров...», – отметил Регеша.

Он привёл типичный диалог военных на передовой с командованием артиллерией и авиацией поддержки и ответственными за снабжение войск всем необходимым.

«Друзья, вы сегодня стреляли тупо в соседнее от их позиций поле, метрах в 800 от целей.

– Пошел ты. Мы отработали по координатам. Цели уничтожены.

– Вам дать видео, где эти цели не поняли даже, что стреляют по ним?

– Засунь видео себе… И вообще, ты кто такой?

– Две вертушки ежедневно выходят на рубеж, задирают носы и с критической дистанции выпускают боекомплект в голое поле…

– Закрой рот! Ты хочешь избавиться от поддержки авиации?

– Окопы завалены раздутыми зловонными телами наших солдат… Их сотни только здесь.

– Ты видел официальные цифры? Не разгоняй «зраду»…

У меня была вера, что мы выгребаем здесь, чтобы где-то происходили «контратаки, штурмы, освобождение городов и сел, и т. п…». Говорю с друзьями по другим направлениям: – Друг, у нас все то же… Где мы побеждаем? В соцсетях! И все… Мы скоро закончимся, потому что, несмотря на «контрнаступления», ежедневно отходят к врагу километры нашей земли, устланные тысячами тел наших воинов. Какой «позитив» вы будете придумывать через месяц-два?», – приводит «ПолитНавигатор» перевод текста украинского боевика.

Симферополь, Валентин Карамазов

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