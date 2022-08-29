В Севастополе стремительно растет заболеваемость ковидом

Заболеваемость коронавирусом в Севастополе превысила 300 случаев в сутки: за минувший день было выявлено 307 вновь заболевших.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с началом месяца суточная выявляемость увеличилась почти в 10 раз, за прошедшую неделю – в 2 раза.

В Крыму заболеваемость тоже растет, но не столь стремительно: за неделю показатели поднялись на 27% – до 468 случаев, выявленных 28 августа. По сравнению с 1 августа – рост почти в 4 раза.

Севастополь, Лиана Макоба

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