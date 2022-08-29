В Севастополе отменили школьные линейки 1 сентября, но не для всех

В Севастополе решили отказаться от школьных линеек 1 сентября: подобные мероприятия будут организованы лишь в трех параллелях. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Школьные линейки 1 сентября в этом году в Севастополе пройдут для учеников первых и выпускных классов. Такое решение было принято в связи с действующим в городе «желтым уровнем», – уточнил градоначальник. – Для всех остальных учеников в это время пройдёт урок по безопасности. Также в каждом учебном заведении в этот день будут дежурить сотрудники МВД».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году в школу в первый раз придут более 6 тысяч юных севастопольцев, а всего за перты 1 сентября сядут 53,5 тысячи школьников.

Севастополь, Лиана Макоба

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