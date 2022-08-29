Крым претендует на статус южных ворот союзного государства России и Белоруссии

Крым может стать южными воротами для союзного государства России и Белоруссии и обеспечить выход на международные порты. Об этом заявили в правительстве республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», портовая сеть полуострова состоит из пяти точке: Феодосия, Керчь, Евпатория, Ялта и Севастополь. Преимущественно это морские торговые порты, но в Севастополе и Керчи есть морские рыбные порты.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»