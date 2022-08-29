«Спрячьте беспилотники»: летать над Крымом настоятельно не рекомендуют

Жителей Крыма и туристов попросили не использовать квадрокоптеры – чтобы потом не было мучительно больно.

Как уже сообщал «Новый День», в противостоянии России и Украины беспилотные летательные аппараты используются для разведки, диверсий и провокаций. Их довольно успешно сбивает система ПВО, но иногда они успевают причинить вред.

Поднятые с целью запечатлеть красоты Крыма гражданские квадрокоптеры не только создают «ложные цели», но и могут навлечь на владельцев серьезные неприятности.

«Cпрячьте свои беспилотники до лучших времен. Работает ПВО – подняв беспилотник, вы потом можете мучительно больно вспоминать этот момент где-то очень далеко от Крыма, – отметил советник главы РК Олег Крючков. – Заканчивайте с беспилотниками».

Кроме того, Крючков в очередной раз попросил не выкладывать в сеть фотографии и видео, запечатлевшие работу ПВО.

Симферополь, Олег Яковенко

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