В Крыму из дома сбежал пятилетний ребенок

В Симферополе из дома сбежала 5-летняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, мать ребенка обратилась в полицию накануне вечером и сообщила, что дочь незаметно выскользнула из дома и пропала.

Через некоторое время, уже во время поисков, в полицию позвонила другая крымчанка и сообщила, что возле Симферопольского водохранилища без сопровождения взрослых гуляет маленькая девочка. Это и оказалась беглянка.

Ребенка вернули матери.

Симферополь, Лиана Макоба

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