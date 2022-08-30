В Крыму из дома сбежал пятилетний ребенок

В Симферополе из дома сбежала 5-летняя девочка.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, мать ребенка обратилась в полицию накануне вечером и сообщила, что дочь незаметно выскользнула из дома и пропала.
Через некоторое время, уже во время поисков, в полицию позвонила другая крымчанка и сообщила, что возле Симферопольского водохранилища без сопровождения взрослых гуляет маленькая девочка. Это и оказалась беглянка.
Ребенка вернули матери.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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