Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 194 тысячи человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК зарегистрировано 376 новых случаев коронавирусной инфекции, 1 человек скончался.

В настоящий момент лечение от ковида проходят 2 тысячи 550 человек, 549 человек находятся в стационаре. « 21 человек находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, из них 4 – на инвазивной вентиляции легких, 3 пациента – на неинвазивной», – уточнил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 194 тысячи 96 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 361 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

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