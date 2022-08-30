Ялтинский экономический форум опять не состоится

Ялтинский международный экономический форум в текущем году не состоится. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», форум впервые был организован в 2015 году и в течение 5 лет проводился в апреле.

В 2020 году, в связи с эпидемией коронавируса, мероприятие отменили. В 2021 году собирались провести в первых числах ноября, но коррективы внесли активизировавшийся ковидный штамм «дельта» и объявившийся штамм «омикрон». Форум решено было провести в апреле 2022 года. Но «в связи с нестабильной международной ситуацией» мероприятие перенесли на четвертый квартал текущего года. Но в указанный срок оно не состоится – на этот раз по причине ограничения транспортной доступностью, то есть из-за запрета полетов (по версии главы «Опоры России» Александра Калинина).

« Форум переносится, пока на следующий год», – цитирует ТАСС Мурадова.



Симферополь, Олег Яковенко

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