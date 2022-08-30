Очередной этап туристического кешбэка стартовал очень активно

Очередной этап туристического кешбэка в России стартовал очень активно. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первые 5 дней – с 25 по 29 августа включительно программой воспользовались около 100 тысяч человек. Приобретено туров и забронировано гостиниц на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Кешбэк составил около 500 млн.

По словам Догузовой, продажи у туроператоров по сравнению с обычными периодом выросли до 2,5 раз. «Туристы бронируют как бархатный сезон, так и горнолыжку в ноябре-декабре – например, Шерегеш. Пользуются популярностью санатории, круизы», – уточнила глава Ростуризма.

Лидером среди популярных направлений за первые дни кешбэка стал Сочи. Крым пока только на 9 месте, пропустив вперед Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Алтай, Дагестан и Калининград. Замыкает ТОП-10 Башкирия.

«Продажи туров с кешбэком продлятся до 10 сентября, – напомнила Догузова. – Но в случае, если запланированная на кешбэк сумма (3 млрд рублей) будет выбрана туристами раньше, продажи будут остановлены досрочно. Поэтому если вы планируете воспользоваться программой – советую не затягивать с покупкой».

Симферополь, Лиана Макоба

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