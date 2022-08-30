В Севастополе ребенку-инвалиду отказали в занятиях по плаванию из-за «неудобного» вопроса матери

В Севастополе ребенку с особенностями развития отказали в занятиях по плаванию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8-летний мальчик имеет официально установленную инвалидность: у ребенка патологии сердечно-сосудистой системы, позвоночника плюс сопутствующее психическое заболевание. Тем не менее, ребенок учится в обычной школе. Недавно он перенес операцию на сердце и медики для ускорения реабилитации и укрепления организма рекомендовали заниматься плаванием.

Родители обратились в специальную группу, где занимаются с детьми-инвалидами. По словам матери мальчика, пробное занятие было платным и прошло в коммерческом бассейне. По его итогам тренер сообщил, что группа начнет заниматься с ноября, и сказал, какие нужно принести документы.

После этого женщина обратилась к администраторам группы, попросив показать место, где ребенок будет заниматься. Эта просьба почему-то не понравилась: горожанке в довольно грубой форме заявили, что это невозможно из-за террористической угрозы (даже сослались на губернатора Развожаев, который, якобы, дал распоряжение никого не пускать), а потом вызвали охрану и тренера. Последний тут же заявил, что мальчик не сможет заниматься в группе: «Вышел тренер и сразу сказал: «Забирайте ребенка, он не подходит, не готов к занятиям». Ничем не аргументировав. Никак не объяснив, почему он не походит, что он не так делал, хотя до этого все его устраивало. И отказался даже платно заниматься», – рассказала жительница Севастополя.

«Нам тренер объяснил: в занятиях мальчику отказали потому, что ни он, ни его мама к этому пока не готовы», – пишет telegram-канал Mash на волне. Каким образом должна была подготовиться мать, не поясняется.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»