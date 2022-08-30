В Ялте подвели промежуточные итоги турсезона

В Ялту с начала года прибыло более 1 миллиона туристов. Промежуточные итоги подвели в администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турпоток снизился в среднем снизился на 26% по отношению к аналогичным прошлогодним показателям. В мэрии считают, что это «вполне ожидаемо – прошлый год был рекордным».

Согласно официальным данным, средняя заполняемость средств размещения (в курортной столице Крыма их 163 с общей вместимостью более 36 тысяч человек) составляет около 70%. В топовых объектах занято до 80% номеров.

«Цены на отдых остались преимущественно на прошлогоднем уровне, – утверждают в администрации города. – Среди особенностей сезона – большая востребованность постковидных программ. Они разработаны и предлагаются в 10 санаториях».

Ялта, Лиана Макоба

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