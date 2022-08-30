Глава Симферополя заявил, что закрытие авиасообщения – это благо для города

Глава Симферополя Михаил Афанасьев считает, что крымская столица только выиграла от закрытия аэропорта.

Как уже сообщал «Новый День», аэропорт Симферополь закрыт с конца февраля, что негативно отразилось на турпотоке и представительской программе РК (приходится отменять ряд мероприятий – например, Ялтинский международный экономический форум).

Однако глава городской администрации заявил, что это хорошо.

«Все мы знаем, что у нас не работает аэропорт и, казалось бы, определенные неудобства это создает. Но Симферополь от этого выиграл, потому что все поехали на поездах. Соответственно, все туристы заезжают в наш город – это очень приятно, что они имеют возможность увидеть наш город, погулять», – заявил он в эфире телеканала «Миллет».

При этом градоначальник не уточнил, какая часть от тех 5% туристов, что в этом сезоне приехала на полуостров на поезде, вышла в Симферополе и какая часть от этой части отправилась с вокзала не к месту отдыха, а гулять по городу. И какую экономическую выгоду город от этого получил. Не сообщил Афанасьев и том, что мешало авиатуристам совершать аналогичные променады, тем более что из аэропорта до города можно было довольно быстро добраться на общественном транспорте.

Симферополь, Лиана Макоба

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