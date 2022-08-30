Пушилин анонсировал «неизбежный» выход армии РФ и ДНР за пределы республики

Союзной армии РФ и Донбасса, независимо от политических решений, всё равно придётся наступать вглубь территории Украины, не ограничиваясь границами ДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, такой шаг диктуется необходимостью избежать обстрелов населённых пунктов ДНР украинской дальнобойной артиллерией.

Пока дальнобойность украинских ракет составляет 70 километров. Если ВСУ получат ракеты с дальностью до 300 км, то придётся отодвигать украинскую армию на соответствующее расстояние от Донбасса.

«Придётся отодвигать ВСУ на 300 километров», – подчеркнул Пушилин, комментируя возможную передачу Вашингтоном Украине новых ракет.

В любом случае, по его словам, уже сейчас следует отодвинуть линию фронта от границы ДНР, минимум, на 70 километров.

Симферополь, Валентин Карамазов

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