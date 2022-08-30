Экс-глава британского Генштаба дал совет Западу, как выйти из украинского конфликта

Пора признать, что Россия никогда не вернёт занятые территории, а НАТО побоится ввести войска на Украину. Поэтому, чтобы остановить разрастание опасного украинского кризиса, Западу придётся уговорить Зеленского согласитья на переговоры на условиях Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Лондоне заявил экс-глава генштаба Великобритании, лорд Ричард Даннат.

Вместе с тем, считает британец, Запад не может просто взять и прекратить помощь. США и Европе, чтобы избежать обвинений в обмане Киева, следует аккуратно подвести Зеленского к мысли бесполезности сопротивления.

«Россия не проиграет эту войну, как бы кто на это ни смотрел. Мне довольно сложно представить, как Украина может его выиграть. Действительно, термины «выигрыш» и «проигрыш», как мне кажется, неправильные для этого. На каком-то этапе этот конфликт вернется к переговорам. Широко известно, это факт, что Россия сейчас контролирует около 20% украинской территории. ООН, мировые СМИ, все могут сказать русским, что они должны уйти. Русские никогда не уйдут добровольно. Я не вижу обстоятельств, при которых украинцы когда-либо будут достаточно сильны, чтобы вышвырнуть их, а западные страны и НАТО, не собираются проводить коалиционную операцию в кувейтском стиле, чтобы вышвырнуть их», – рассуждает лорд Даннат.

«Так что в какой-то момент реальность придется принять. И я бы также не советовал Западу говорить Зеленскому: «Ты должен смотреть правде в глаза». Потому что тогда, они вполне резонно сказали бы, что Запад, поощривший их, теперь продает их. В какой-то момент Зеленский сам должен осознать, и его советники должны осознать, и военные командиры должны дать совет: «Смотрите, мистер президент, мы сделали все, что могли, но мы действительно не можем выбросить русских, мы не можем предотвратить то, что они захватывают любую территорию, и мы заходим в тупиковую ситуацию, президент Зеленский, сэр, вы должны начать переговоры», – приводит перевод заявления бывшего британского военачальника телеграм-канал «Пул №3».

Симферополь, Валентин Карамазов

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