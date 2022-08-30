В ДНР доставят 2 миллиона российских учебников

К 1 сентября в ДНР будет доставлено 2 миллиона учебников из РФ для образовательных учреждений республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

По её словам, к середине сентября проблема дефицита российских учебников будет полностью снята.

«Кроме того, учебники у нас поставляются и российскими регионами-шефами. Поэтому, здесь также мы ожидаем поставку. И до середины сентября мы очень надеемся, что все школы ДНР будут обеспечены новыми учебниками, пришедшими из Российской Федерации», – приводит слова министра издание «Донбасс решает».

Симферополь, Валентин Карамазов

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