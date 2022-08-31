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Среда, 31 августа 2022, 11:34 мск

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Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 500 случаев в сутки

Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 500 случаев в сутки: 30 августа за сутки зарегистрирован 501 вновь заболевший.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», растет и число госпитализированных: если в июле этот показатель, как правило не превышал 10 в стуки, то во второй половине августа стало не меньше 40, а вчера в больницы доставили 61 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 194 тысячи 597 зараженных, жертвами ковида стали 5 тысяч 363 крымчанина, 2 из них скончались за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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