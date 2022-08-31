В бой идут одни бедняки: обеспеченным украинцам разрешат выезд из страны

С 1 сентября на Украине вводится программа єВідрядження (командировка), позволяющая, по сути, официально откупиться от мобилизации и покинуть страну.

Как уже сообщал «Новый День», мужчинам 18 – 60 лет без особого разрешения запрещено не только покидать территорию страны, но и место жительства. Исключение сделано лишь для нескольких категорий, среди которых многодетные отцы, отцы-одиночки, инвалиды. Остальные пытаются всеми возможными путями выбраться за рубеж – покупают фальшивые справки, дают взятки и так далее.

Теперь покинуть страну можно будет легально, но только тем, у кого есть достаточно денег. Украинским мужчинам предлагают заплатить 200 тысяч гривен за возможность выехать за границу – как бы в командировку – на срок до 7 дней. При возвращении эти деньги обещают вернуть, если мужчина не вернется – они будут зачислены в бюджет государства.

«Таким образом, государство страхуется от массового выезда мужчин за границу», – заявил в эфире телеканала «1+1» член комитета по цифровой трансформации Сергей Штепа.

Действительно, средняя зарплата в стране на сегодняшний день составляет около 14 тысяч гривен, при этом большую часть средств украинцы тратят на продукты, товары первой необходимости и услуги ЖКХ. Так что возможность накопить 200 тысяч гривен и раньше была не у всех, а теперь и подавно. Иными словами, воспользоваться «командировкой» смогут только состоятельные, а бедным останется ждать мобилизации.

Киев, Платон Ефимчук

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