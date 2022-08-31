Севастополь встречает новый учебный год переполненными классами и неготовыми школами.

Как сообщили РИА «Новый День», завтра за парты должны сесть 53,5 тысячи юных горожан, что 1 тысячу 700 человек больше, чем год назад. При этом прокуратура отмечает перебор по количеству учеников: в 40 из 69 школ Севастополя численность учащихся превысила допустимые нормы. Об этом сообщила городская прокуратура. В 37 школах рассматривается вопрос о введении посменного обучения в связи с нехваткой кабинетов.

По данным на 25 августа, 10 школ не получили документы о готовности к новому учебного году. В семи школах ведутся ремонтные работы. В них ведется капитальный ремонт. И если в 7 учебных заведениях ремонтируются отдельно стоящие здания, поэтому образовательный процесс в них все-таки можно организовать, то 3 школы пришлось временно закрыть и распределить учеников по другим образовательным учреждениям.

В прокуратуре отмечают недостаточное финансирование городской сферы среднего образования: не хватает средств на оплату услуг физической охраны образовательных учреждений, работу «школьных автобусов», организацию бесплатного питания детей.

Есть вопросы и по безопасности школьников: еще не все объекты оснащены кнопками тревожной сигнализации с выводом на подразделения Росгвардии. Кроме того, инспекция улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций показала, что вблизи 30 учреждений не соблюдаются условия безопасности дорожного движения: необходимо оборудовать пешеходные переходы, обновить разметку, обрезать деревья, завершить дорожные работы. Все вопросы по безопасности обещали решить до 1 сентября.

Севастополь, Лиана Макоба

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