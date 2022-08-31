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Среда, 31 августа 2022, 13:41 мск

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В Евпатории ввели режим ЧС

В Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации – на Донузлавском водоводе произошла серьезная авария.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», водовод вышел из строя в ночь на 30 августа. Устранить аварию планировалось сегодня днем, но повреждение оказалось серьезнее, чем ожидалось. Поэтому администрация Евпатории приняла решение ввести режим ЧС. Аварийно-ремонтные работы продолжаются. Жителям организован подвоз воды.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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