Кулеба заставил Бербок обсуждать с ним «восьмой пакет санкций» и «визовый бан для русских»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поймал свою немецкую коллегу Анналену Бербок на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и обсудил с ней целый ряд антироссийских мер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Кулеба сообщил в соцсетях.

Также он традиционно попросил оружия и денег, не забыв упомянуть про «газовый шантаж Путина».

«Встретил в Праге мою коллегу и друга Анналену Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовый бан для русских, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым», – написал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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