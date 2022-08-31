Кулеба заставил Бербок обсуждать с ним «восьмой пакет санкций» и «визовый бан для русских»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поймал свою немецкую коллегу Анналену Бербок на полях неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС и обсудил с ней целый ряд антироссийских мер.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам Кулеба сообщил в соцсетях.
Также он традиционно попросил оружия и денег, не забыв упомянуть про «газовый шантаж Путина».
«Встретил в Праге мою коллегу и друга Анналену Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовый бан для русских, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым», – написал Кулеба.
Симферополь, Валентин Карамазов
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