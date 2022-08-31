Киев начал психологическую атаку на крымчан

Правительство Зеленского начало психологическую атаку на жителей Крыма, пытаясь убедить их в скором приходе ВСУ на полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев разрабатывает и готовит маршруты эвакуации для крымчан, «желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации».

«Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений, – прокомментировал это сообщение глава РК Сергей Аксенов. – Потому что это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать».

Между тем, вопрос о тотальном вывозе жителей обсуждается в подконтрольной Украине Харьковской области: глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что обязательная эвакуация может затронуть более 350 тысяч человек – жителей Золочевской громады, Харьковского и Чугуевского районов.

Симферополь, Олег Яковенко

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