«На колено, нет – на оба» – Кулеба рассказал о «третьей фазе войны»

Полное «освобождение территории Украины», а затем – суд над «российскими военными преступниками» – так будут выглядеть первые две фазы «войны Украины с Россией».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире американской «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на следующий день после полного разгрома ВСУ при «контрнаступлении» на Херсон.

«А потом наступит третья фаза войны – это покаяние российского народа и российской политической элиты. Я когда-то это сказал, года два назад, но я абсолютно продолжаю верить, что наступит день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, встанет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за это зло, принесенное нам. И когда это произойдет, это будет окончательной победой Украины», – вещал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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