Ситуация с ежедневными потерями ВСУ в ходе спецоперации РФ в сравнении с предыдущими 8 годами конфликта в Донбассе – кардинально изменилась.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил военный психолог вооружённых сил Украины Алексей Скиртач.

Если до 24 февраля 2022 года смертельной опасности подвергались лишь украинские военнослужащие на передовой, то теперь уничтожить могут в любое время их командира в штабе.

«Вот, комбриг у меня спрашивает: ну, что там про меня говорят? Да говорят, что вы сволочь. Он – ну значит я нормальный комбриг, в кои-то веки, чтобы солдат хвалил комбрига. То есть: «Комбрига давайте к нам в окоп, чтобы своими глазами всё увидел, чего он там сидит». Никого не волнует, что штаб наш тоже разбомбили в Лисичанске, что он сам под смертью ходит тоже постоянно. Потом на нефтеперерабатывающем заводе наша бригада была в Лисичанске, тоже там клали с утра до вечера, горело всё, был ад!», – рассказал психолог.

«Чем ещё отличается эта война? Тогда, в 14-й год и по 24 февраля 2022 – можно было отсидеться в штабе, там было спокойно относительно, не слышно бабахов. Сейчас бабахает всё и везде, умереть ты можешь везде. У меня, если раньше я знал, что 9 друзей похоронил за те годы, сейчас я не могу посчитать, сколько! Причём не только на передовой, а именно штабные работники. Умереть может и повар, и начальник штаба, и комбриг!», – приводит слова психолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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