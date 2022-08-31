В Крыму запретили использовать беспилотники и пиротехнику

В Крыму запретили использовать гражданские беспилотники и пиротехнику – соответствующие изменения внесены в указ главы РК «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым от 24 февраля 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу на всей территории Крыма вводится запрет на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий (за исключением относящихся к 1 классу опасности по Техническому регламенту Таможенного союза), а также использование беспилотных воздушных судов физическими и юридическими лицами. Исключение сделано только для федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и исполнительных органов Республики Крым.

Контролировать исполнение указа поручено полиции, МЧС и муниципальным властям.

«Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан», – прокомментировал ограничения Сергей Аксенов.

Симферополь, Олег Яковенко

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