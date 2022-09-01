В Краснодарском крае и Крыму собираются запретить одноразовый пластик

В Краснодарском крае и Крыму собираются запретить пластиковую посуду.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минприроды совместно с РЭО разрабатывают предложения по ограничению обращения в Краснодарском крае и Крыму товаров, превращающихся в трудноутилизируемые отходы после использования.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Речь идет об одноразовой посуде, контейнерах для яиц или еды из вспененного пластика, пластиковых пакетах, сервисной упаковке, одноразовых трубочках, ватных палочках и так далее.
С учетом возрастающей туристической нагрузки на Крым и Краснодарский
«С учетом возрастающей туристической нагрузки на Крым и Краснодарский край проблемы переработки отходов, вовлечения товаров во вторичный оборот и отказ от неперерабатываемых материалов становятся все более актуальными», – цитируют «Известия» представителя Виктории Абрамченко Марту Галичеву, подчеркивающую, что речь идет не о запрете товаров как таковых, а о переходе на экологичные альтернативы.
Предложения должны быть подготовлены к 15 сентября. Однако рассчитывать на быстрые перемены не приходится. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, сразу вводить запрет на пластик нельзя: нужно сначала создать инфраструктуру производства альтернативных замещающих изделий. «Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», – отметил гендиректор РЭО.
Добавим, что аналогичные меры разрабатываются и для Байкала.
Симферополь, Лиана Макоба
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