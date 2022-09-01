АТОР: Туристический поток в России восстановился до уровня допандемийного 2019 года

Туристический поток в России по итогам завершившегося лета восстановился до уровня допандемийного 2019 года, а в некоторых регионах даже превзошел его. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером сезона, по оценкам туристических компаний, стал Краснодарский край. В число популярных направлений так же вошли Санкт-Петербург, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Дагестан, Калининградская область и Подмосковье.

«В целом турпоток восстановился к 2019 году и даже перешел в рост во множестве регионов, кроме регионов с закрытыми аэропортами. Ожидаем в целом по стране 5% – 10% роста к 2019 году», – отметил Ромашкин.

Среди зарубежных направлений на первом месте оказалась Турция – ее доля в общем объеме бронирований зарубежных поездок составила от 20% до 56% в зависимости от компании. Кроме того, в ТОП вошли Египет, ОАЭ, Мальдивы и Венесуэла.

Туроператоры отмечают, что число россиян, выбравших зарубежные направления, в этом году выросло по отношению к прошлогоднему сезону, но оказалось гораздо меньше, чем в 2019 году. В первую очередь, это связано с логистическими проблемами, которые, в свою очередь, привели к существенному подорожанию туров.

Цены по России, уверяют туроператоры, остались практически на прошлогоднем уровне, за исключением Краснодарского края, где рост цен был вызван ажиотажным спросом.

У АТОР несколько иные сведения: цены на отдых внутри страны летом 2022 года были в среднем на 12% – 14% выше прошлогодних. Это связано с инфляцией, неопределенностью для отельного бизнеса и высоким спросом на туры, – цитирует Ромашкина ТАСС.

Рост цен и изменение логистики (из-за ограничения авиаперелетов на южном направлении добираться до популярных курортов стало дольше) вынудили российских туристов сократить время отдыха: средняя продолжительность туров без учета дорога внутри России сократилась до 6-9 ночей, за рубежом – до 9-10 ночей.

Москва, Игорь Юров

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