Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в 7 раз

Заболеваемость коронавирусом в Крыму в течение августа выросла в 7 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если по итогам июля официально было зарегистрировано 1 тыс 405 вновь заболевших, то в минувшем месяце – 9 тысяч 730.

Число госпитализированных увеличилось в 4 раза – с 317 в июле до 1 тыс 303 в августе. А вот количество летальных исходов сократилось: в июле зарегистрировано 26 умерших, в августе – 21.

За последний день лета в РК выявлено 525 вновь заболевших – это максимальный показатель за прошедшие 5,5 месяцев. Напомним, очередной рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в республике с 21 июня.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 195 тысяч 120 инфицированных, жертвами ковида стали 5 тысяч 363 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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