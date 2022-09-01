В Крыму поставили на поток выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса

В Симферополе группа медиков поставила на поток выдачу фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, один из членов группы собирал документы и подыскивал желающих получить сертификат без вакцинации. Другой, раздобыв логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные «клиентов» в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.

«Общее количество граждан, незаконно получивших сертификаты о вакцинации, составило более 3,5 тысячи человек», – уточнили в ведомстве. Какую сумму платили за сфальсифицированный сертификат, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Предприимчивым медикам грозит до 8 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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