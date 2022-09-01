Референдумы на вышедших из-под контроля Украины территориях планируется провести до конца осени

Референдумы на вышедших из-под контроля Украины территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей планируется провести до конца осени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее планировалось организовать голосование в середине сентября. Но этот сценарий, скорее всего, реализован не будет. Более вероятно проведение референдумов в ноябре.

«Начиная подготовку к референдумам, в Кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной – ноябрь, – пишет РБК, ссылаясь на свои источники в правительстве РФ. – То есть промежуток, «начиная с условного 11 сентября как точки отсчета и заканчивая примерно 4-7 ноября». Один из вариантов предполагал организацию референдумов сначала в ЛНР и ДНР, а затем на остальных территориях».

Сегодня наиболее вероятным представляется сценарий проведения референдумов после выхода российских войск на административные границы республик и областей, чтобы участие в голосовании могли принять все их жители.

Аналогичная ситуация с Харьковской областью: «Нелогично проводить референдум, не имея контроля над Харьковом», – цитирует издание близкие к Кремлю источники.

Москва, Мирослава Мельник

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