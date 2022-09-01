В Крыму подвели итоги летнего сезона

Крым не смог достичь показателей предыдущего года, но летний туристический сезон состоялся. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за июнь – август текущего года в республике, по официальным данным, отдохнули более 4,2 миллиона туристов. «Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года. Понятно, что снижение турпотока связано с временной приостановкой авиасообщения», – отмечает Аксенов.

Всего с начала года в Крым приехали более 5,26 миллиона человек. 83% из них прибыли на автомобилях и автобусах, 17% – по железной дороге (это в 2,5 раза больше, чем год назад).

В правительстве РК надеются, что бархатный сезон тоже будет успешным.

Отмечу, что крымские отельеры при содействии Министерства курортов республики разработали совместные программы лояльности как для наших гостей, так и для крымчан, что позволило повысить привлекательность отдыха в нашем регионе. Это хороший пример эффективного сотрудничества власти и туристического бизнеса.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»