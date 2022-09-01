В Киеве приняли решение не называть «освобождённые в ходе контрнаступления» населённые пункты

Южное военное командование вооружённых сил Украины заявило, что не будет сразу называть «освобожденные от войск РФ населенные пункты на херсонском направлении».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Reuters.

Западному агентству украинскими военными было сказано, что такое решение принято, дабы «избежать российских ударов по этим населённым пунктам».

Отметим, что все населённые пункты, которые пытались захватить ВСУ, известны любому пользователю интернета, пожелавшему узнать, как продвигается украинское «контрнаступление».

По последним данным, украинской армии не удалось закрепиться ни на одном рубеже. В нескольких временно занятых сёлах ВСУ несут тяжелейшие потери.

Симферополь, Валентин Карамазов

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